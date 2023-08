È morto Cesare Finzi, sopravvissuto alla Shoah Aveva 93 anni, era cittadino onorario di Cattolica

Ha raccontato fin quasi all’ultimo la sua storia di sopravvissuto alla Shoah: Cesare Moisè Finzi è morto all’età di 93 anni. I funerali si svolgeranno oggi a Ferrara. Finzi era cittadino onorario di Cattolica. Poco dopo l’8 settembre 1943, a 13 anni, per evitare la cattura fu costretto a fuggire dalla sua casa, arrivò a Gabicce e ottenne nuovi documenti falsi. Ma il luogo non era sicuro perché lui e i suoi familiari erano conosciuti con il vecchio nome. Fondamentale fu l’aiuto di Guido Morganti, il sarto a cui avevano chiesto di confezionare dei cappotti, in previsione di una fuga lunga: in due giorni organizzò il trasferimento degli ebrei e li portò personalmente con un carro trainato dai buoi a Mondaino, dove il gruppo riuscì a nascondersi scampando alla deportazione.