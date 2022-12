E’ morto Enzo Zoffoli, storico direttore del Pascià: "Un re delle notti riccionesi"

Addio a Zoffoli: "Un re delle notti riccionesi"

Riccione, 30 dicembre 2022 – Ancora un lutto colpisce il mondo dei locali da ballo. Nella notte tra mercoledì e giovedì se n’è andato per sempre il riccionese Enzo Zoffoli (classe 1949) una delle colonne, nonché figura storica del divertimento locale, legata soprattutto al Paradiso di Rimini, dov’è stato barman per eccellenza, e al Pascià di Riccione, che ha gestito in società e diretto per anni. Ultimamente aveva condotto l’Io, nel capoluogo. Colpito qualche anno fa da improvvisa malattia, seppure in carrozzina, si era ripreso. Dopo il Natale trascorso sorridendo con la sua inseparabile compagna, Tamara Saban, è arrivato il crollo. Il ’principe’ della notte, che lascia il fratello Domenico, il nipote Christian e numerosi cugini tra i quali l’assessore Marina Zoffoli, si è spento a Spalato, dove domani (sabato) si terranno le esequie e dove riposerà per sempre. Enzo sarà ricordato con una messa anche a Riccione in data da stabilire.

Grande costernazione tra colleghi e amici. E’ sbigottito Gianni Indino alla guida del Silb-Fipe Confcommercio: "Zoffoli è stato uno degli uomini della notte più rappresentativi, un caro amico – premette –. Lo ricordiamo tutti con grande affetto, perché è sempre stato una brava persona. Ricordo il viaggio fatto a Bruxelles con lui per vedere alcune discoteche, fu una bella esperienza, perché lui era di compagnia, socievole, amava stare tra la gente. Era sempre disponibile, mai arrabbiato o sopra le righe, sapeva fare il suo lavoro. E’ stato un maestro nelle pubbliche relazioni, lo ricordo col suo grande sorriso, affabilità e disponibilità a imparare e a confrontarsi con gli altri". E’ distrutta la sua Tamara che l’ha seguito sempre e ovunque con grande amore: "Stavamo insieme dal 2008, ci eravamo conosciuti al Pascià dove abbiamo lavorato insieme. Enzo aveva sempre un sorriso per tutti, ha cercato di aiutare chiunque avesse bisogno, per questo suo bel carattere e bontà era amato da tutti, un punto di riferimento per il mondo della notte. Con lui ho trascorso 14 meravigliosi anni".

Tra i tanti messaggi di cordoglio quello della sindaca Daniela Angelini a nome dell’amministrazione comunale: "Perdiamo un protagonista dell’imprenditoria delle notti riccionesi. Lo avevo conosciuto ai tempi della Confcommercio, quando era alla guida del Pascià. Zoffoli era una persona corretta e affidabile, conosceva gli equilibri del territorio. Un grande abbraccio alla famiglia e alla cugina, nostra assessora Zoffoli". "Enzo era nato per fare quel mestiere, era molto educato, serio professionali e con grandissima esperienza. Sapeva fare il padrone di casa – ricorda Massimiliano Lemmo –. Quando con altri due soci abbiamo rilevato il vecchio Pascià, ricostruendolo, non abbiamo esitato a chiedergli di rimanere nella nuova gestione per la storia che rappresentava e per la sua professionalità. Di lui ho solo bei ricordi".