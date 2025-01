E’ morto l’ingegner Missiroli. Fu nel pool dei tecnici dell’Isola

E’ morto l’ingegner Roberto Missiroli. Aveva 77 anni. E’ mancato, nel giorno dell’Epifania, all’ospedale Infermi di Rimini. Diciotto anni fa era stato colpito da un ictus, ma aveva continuato a svolgere il suo amatissimo lavoro di progettista ancora per parecchi anni, sostenuto amorevolmente dalla moglie Claudia, dai figli e dai collaboratori di studio. "E’ stato un bellissimo viaggio fatto insieme, grazie amore mio", la dicitura, a firma della moglie, pubblicata sul manifesto funebre. I funerali si sono svolti ieri mattina nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria Centro, concelebrati da don Pedro e don Giorgio.

Laureato in ingegneria all’Università di Bologna, persona aperta, acuta, disponibile e generosa, Missiroli fece parte, su indicazione dell’amministrazione comunale di allora, del pool di giovani tecnici cittadini incaricati di progettare il ’salotto buono’ di Bellaria, l’Isola dei Platani, inaugurata nel 1986 con taglio del nastro di Raffaella Carrà, sindaco Nando Fabbri. Missiroli si occupò anche della coprogettazione dei sottoservizi fognari di viale Panzini, anche quello sottoposto a restyling.

Tra le sue passioni la caccia, lo sci, il nuoto. E il calcio (era tifoso del Milan). Forse pochi sanno che da ragazzo aveva militato nelle varie formazioni giovanili del Bellaria. Era 17enne quando, da capitano e centravanti, con la squadra giunse in finale al Campionato regionale Allievi nel 1963, conquistando il titolo di capocannoniere della squadra con 38 gol. "Lo comprò il Bologna ma lui non ci andò – ricorda il fratello Pier Luigi –. Smise di giocare per finire il liceo e iscriversi all’Università".

Lascia la moglie, i figli Marino e Roberta, due nipoti, i fratelli Pier Luigi e Gianpaolo e l’anziana madre Santa Savini, di 99 anni.