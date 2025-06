È nata ’Saludecio Verde’, l’associazione che ama l’ambiente

E’ nata una nuova associazione di volontari "Saludecio Verde" a Saludecio. Un’associazione per la salvaguardia del verde e la cura del territorio, non ha scopo di lucro e di fatto ha come obiettivo principale la solidarietà e l’utilità sociale.

Tra gli obiettivi: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e del volontariato.

Tra i primi interventi della nuova associazione l’arredo della vecchia fontana all’ingresso del paese, trasformata in giardino con la piantumazione di piante e fiori, per valorizzare l’ingresso del paese stesso.