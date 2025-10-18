È nata una stella sulle nostre strade. Del Toro fa sognare San Marino: "Qui mi sento davvero a casa. Ho imparato anche a cucinare"

Messico e nuvole. E tanti sogni. Quelli che Isaac Del Toro sta coronando uno dopo l’altro. Il giovane corridore della Uae, la squadra di ciclismo del campione del mondo Tadej Pogacar, è stato la rivelazione di quest’anno con 16 vittorie. Imprese titaniche le sue. Letteralmente: nato e cresciuto a Ensenada, città messicana affacciata sul Pacifico, Isaac da 7 anni vive e si allena a San Marino. E tanti sammarinesi se lo ’coccolano’, come fosse uno di loro.

Per lei una stagione memorabile: 16 vittorie e un ruolo da protagonista. La gioia più grande? "Una stagione bellissima, che porterò per sempre nel cuore. L’emozione più grande è probabilmente la gratitudine verso la mia squadra e le persone che hanno creduto in me, quando ero solo un ragazzino lontano da casa. Ogni gara di quest’anno mi ha ricordato perché mi sono innamorato del ciclismo: per l’emozione, per la sofferenza e per quei momenti in cui ti senti volare".

Lei è stato la grande sorpresa al Giro d’Italia: il secondo posto in classifica generale è un rimpianto o resta comunque un grande traguardo, visto che era alla sua prima partecipazione? "Un traguardo. Se alla vigilia del Giro qualcuno mi avesse predetto tutte le cose e i risultati straordinari che sarebbero poi arrivati, ci avrei messo subito la firma. È stata un’esperienza fantastica. Certo, quando ti avvicini così tanto, immagini sempre cosa si prova a vincere. Ma per me il Giro era un sogno: lo guardavo in tv da bambino a Ensenada. Essere lì era una sensazione fantastica".

Ha ottenuto tante vittorie in Italia. Vive a San Marino, si allena sulle strade della Romagna. Cosa significa vivere a pochi chilometri dalla terra di Pantani? "Sono troppo giovane per ricordarlo, ma qui e in tutta Italia si capisce bene quanto Pantani significasse per la gente. Marco era speciale L’Italia ha una grande storia ciclistica e lui ne fa parte".

Come passa le sue giornate a San Marino? Frequenta la città quando non si allena? "Sì assolutamente. Adoro passeggiare per il centro storico, prendere un caffè in piazza o semplicemente sedermi a guardare la gente che passa. San Marino è un posto tranquillo; mi aiuta a staccare la spina. Ed è bellissimo: i paesaggi sono incredibili. Quando non sono in bici, mi piace cucinare e ascoltare musica. E passo molto tempo al telefono con la mia famiglia in Messico".

Tra i suoi vicini di casa ci sono Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli e altri corridori: le capita di allenarsi insieme a loro? "A volte sì, ci incrociamo durante gli allenamenti ed è bello. C’è una bella atmosfera: siamo in momenti simili della nostra carriera e stiamo vivendo un periodo entusiasmante del ciclismo. Ci capiamo a vicenda nel lavoro e condividiamo tutti la stessa passione".

Lei è arrivato a San Marino che aveva 15 anni. Quant’è stato difficile ambientarsi in un paese così lontano dal suo, in un altro continente? "Quando arrivi per la prima volta in un posto nuovo ci vuole un po’ di tempo per adattarsi. Non conoscevo nessuno, non parlavo italiano e tutto – il cibo, il clima, tutto – sembrava diverso. Ma andare in bici mi ha dato uno scopo: era il mio modo di sentirmi a casa. Col tempo, le persone qui mi hanno accolto, e ora mi sento a casa".

Quanto le manca il Messico? "Amo il Messico, fa parte di me e le mie radici sono lì: la mia famiglia, i miei amici, la cultura. Vestire la maglia messicana è un grande onore. e correre ai Mondiali in Ruanda è stato straordinario. Sono grato ai messicani che vengono a tifare per me alle corse".

Viene da Ensenada, città di mare. Come Rimini… "Sì, è bello essere vicino al mare, soprattutto quando ci si cresce. La Riviera adriatica è bellissima".

Nel 2026 sogna di…? "Di continuare a crescere e imparare, come persona e corridore. Il 2025 è stato un anno fantastico per me e tutta la squadra, non vediamo l’ora di continuare così anche l’anno prossimo. Naturalmente sarebbe fantastico se riuscissi a conquistare altre vittorie".