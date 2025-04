È operativo il nuovo ufficio turistico

Diventa operativo il nuovo ufficio turistico di Montescudo-Monte Colombo, realizzato grazie ai finanziamenti del Gal Valli Marecchia e Conca, tecnicamente definito Cip, centro di interpretazione del paesaggio. La struttura è dotata di nuove attrezzature informatiche e audiovisive, di una mostra di prodotti tipici del territorio e di materiale informativo.

L’ufficio è ubicato nella sede della Aps Pro Loco Montescudo, all’interno del municipio, con ingresso da via Belmonte Cagnoli 1 (già via Roma). L’apertura è prevista, a titolo sperimentale, nel periodo di Pasqua, dal 19 al 21 e dal 24 al 27 aprile, al mattino dalle 9 alle 12, ed avverrà in concomitanza con la 40esima edizione della ‘Festa del garagolo’ di Santa Maria del Piano, fissata per il 21 aprile, e con la ‘Sagra del Cascione’ di Ca’ di San Marco, prevista per il 25 aprile.

L’ufficio può essere raggiunto telefonicamente ai numeri 348.3774720 e 0541.964961, e fornirà informazioni anche su sedi museali, aree protette e zone di pregio ambientale, oltre che attività economiche legate all’eno-gastronomia ed alla ricettività.