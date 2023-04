"È ora di puntare sul turismo congressuale"

Il nuovo palazzetto dello sport da mille posti ora è al centro pure dell’interesse degli operatori economici. "È bene che si programmi una dettagliata attività congressuale per una struttura che si annuncia strategica per la nostra città – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – È un’opportunità che non va sprecata. E visto che si parla tanto della nuova struttura, prevista pronta per fine 2024, come albergatori chiediamo che si cominci a ragionare e programmare il turismo congressuale anche a Cattolica".

Hanno le idee chiare gli operatori cattolichini che vedono in questo secondo palas cittadino un’opportunità anche e soprattutto turistica. "Ben venga il turismo sportivo – conferma Cavalieri – ma a questo punto urgono ragionamenti anche per il congressuale, visto che ci risulta che nella nuova struttura ci saranno almeno mille posti a sedere. Chiediamo all’amministrazione comunale di andare in questa direzione. Inoltre è bene iniziare a lavorare a maggiori collegamenti, ferroviari in questo caso, proprio con Rimini Fiera. Crediamo che il turismo congressuale, insieme a quello sportivo, sia la principale risorsa per destagionalizzare il turismo a Cattolica ed allungare le aperture delle nostre strutture ampliando tutto l’indotto economico".

Parole importanti che arrivano proprio quando c’è appena stata l’aggiudicazione definitiva dei lavori per il nuovo palazzetto a Palazzo Mancini. L’impianto sportivo, come previsto, sorgerà all’interno dell’edificio esistente, inizialmente destinato ad ospitare un bowling. Il dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro assegnati per la sua realizzazione, con un intervento di riqualificazione complessivo dal valore di 2,7 milioni.

Duecento mila euro, infatti, sono stati messi a bilancio e saranno a carico del Comune di Cattolica. Il nuovo palas sorgerà nell’ex-area Vgs ma a fianco del quartiere sportivo, vicino allo stadio di calcio, al ‘Queen’s’ circolo tennis di via Leoncavallo, alla piscina e in piena zona a monte della ferrovia in una città che vuol crescere ancora e crede sempre di più nella destagionalizzazione. Inoltre il palas sarà anche nelle immediate vicinanze del casello A14, lontano dal traffico della zona a mare e del centro città.

Luca Pizzagalli