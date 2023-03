E per l’estate sempre più treni da Monaco

Da Monaco a Rimini in una notte. Paesi dell’area tedesca più vicini la prossima estate. Ripartiranno i treni che collegamenti Germania e Austria alla Riviera. All’ormai tradizionale Rimini-Monaco, garantito da alcuni anni dalle ferrovie tedesche e austriache, attivo dal 25 maggio al 9 settembre, si aggiungerà il treno notturno Nightjet: partirà da Monaco e Vienna in tarda serata, con arrivo in Romagna di buon mattino. Il rientro a Vienna e Monaco sarà a orari invertiti: partenza in prima serata e ritorno in patria al mattino. Il Nightjet – treno pensato anche per i turisti più giovani, ma non solo - avrà cadenza giornaliera per tutto il periodo estivo, dal 10 giugno al 9 settembre. Si viaggerà di notte, con arrivi e partenze previste per l’ora di cena e colazione, con la possibilità di scelta tra classici posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letti con servizi in cabina.

L’estate scorsa il treno da Monaco a Rimini, operativo da maggio a settembre, ha registrato in totale 18.366 arrivi in Romagna. Un record nei suoi primi sette anni di vita: il primo convoglio da Monaco arrivò alla stazione di Rimini il 17 giugno 2016. Ad attendere passeggeri e giornalisti tedeschi c’erano il sindaco, i vertici dell’Apt e una bella ragazza vestita da... piadina. In quella prima estate aveva cadenza bisettimanale. "Contiamo molto sui collegamenti ferroviari tra la Germania e la Riviera – spiega Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – Per noi quelli di area tedesca sono mercati di prossimità, e quei turisti vengono volentieri in vacanza utilizzando il treno, del quale apprezzano la compatibilità ambientale e la spesa contenuta, ma anche l’automobile". Con il treno notturno Nightjet salgono così a tre i collegamenti diretti tra Austria, Germania e la Riviera: in aggiunta al giornaliero diurno Monaco-Rimini due nuove tratte notturne da Vienna e Monaco.