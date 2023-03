È scomparsa Rosa Barbanti Storica imprenditrice di Riccione

È stata una pioniera del commercio calzaturiero, punto di riferimento non solo per Riccione Paese, dove ha operato per anni, ma per tutti i riccionesi e numerosi turisti. Rosa Barbanti, se n’è andata per sempre domenica a 98 anni.

Nata a Coriano, a 16 anni Rosa Barbanti comincia a lavorare come stagionale nell’albergo Il Cavallino Bianco di Riccione, nel 1945 sposa Armando Montanari, maestro calzolaio, apprezzato modellista di pelli e cuoi, che nel frattempo aveva aperto la prima bottega in Corso Fratelli Cervi e poi un secondo negozio nella zona turistica. Tra i clienti annovera pure Donna Rachele Mussolini, che gli porta a riparare gli stivali del Duce.

Rosa e il marito, forti del loro senso imprenditoriale, prendono presto quota e tra i clienti annoverano anche personaggi importanti come Moira Orfei, che in un solo giorno acquista venti paia di scarpe.

L’attività procede a pieno ritmo anche con l’ausilio dei tre figli, Loredana, Angela e Augusto, il padre intanto, nel nuovo stabilimento di Coriano conia il marchio Valleverde, tuttora conosciuto anche all’estero. Rosa con la passione di sempre è andata avanti con il suo lavoro fino al 2001, entrando nel cuore della gente col sorriso. E ora che non c’è più, Riccione piange la scomparsaa della sua ’regina’ delle calzature.

ni.co.