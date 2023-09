È tempo di autunno nei Giardini d’autore

L’estate sta finendo e Rimini si proietta sull’autunno con un evento unico, e noto, come Giardini d’autore. La kermesse ritornerà, dopo il successo della scorsa edizione primaverile, sabato e domenica per attrarre gli amanti dei giardini e del giardinaggio. Due giorni arricchiti di collezioni botaniche, natura, design, arte e artigianato, con insieme una grande emozione da vivere a passeggio in quei fazzoletti di verde del centro storico, tra Castel Sismondo, la piazza Malatesta e dei sogni, il Bosco dei nomi. Un omaggio dovuto, poi, alla terra e al paesaggio, e un invito a una cittadinanza interessata all’economia green e al senso d’inclusione che l’amore per l’ambiente genera d’istinto. Non a caso, la kermesse apre con una proiezione – nella serata inaugurale di venerdì, alla Cineteca di Rimini (ore 21) – tesa a sensibilizzare sul tema della transizione ecologica. In proiezione ci sarà il docufilm Materia Viva, promosso da Rion Wee e Libero Produzioni. In calendario anche Giardini Lab e i suoi tanti appuntamenti e laboratori dedicati al verde e al giardino. Imperdibile, sabato, l’incontro in collaborazione con l’associazione Tonino Guerra, ‘Nel bosco dei Nomi e delle lanterne: frutti antichi, ricordi, poesia, Tonino Guerra e la difesa della Madre terra’, un’opportunità per andare a dibattito sui temi legati alla sostenibilità, la tradizione e la civiltà contadina, tramandando al contempo la memoria rurale attraverso la coscienza. Andando nel concreto, da scoprire, ecco gli stand dei vivaisti provenienti da ogni parte d’Italia con le loro collezioni botaniche. Ad esporre arrivano pure designer del giardino e artigiani che il giardino lo arredano. Importante anche l’iniziativa ‘Gea: l’estate del rispetto’, in collaborazione con l’ufficio Pari Opportunità della Provincia, in cui si discuterà del ruolo delle donne nella green economy. Da vedere pure la performance solidale, legata al progetto Res in Terra, pensato da Flores Simul in collaborazione con lo Ior. Appuntamenti e incursioni seguono con Capitale Green. L’iniziativa, promossa da Anthea, ambisce a valorizzare il patrimonio verde di Rimini, attraverso una rete di azioni capaci di creare dialogo con la cittadinanza guardando a un futuro più sostenibile. Ieri, alla presentazione dell’evento nella Rocca Malatestiana, ad omaggiare Giardini d’autore c’era pure il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha ricordato il prezioso supporto all’evento di Banca Malatestiana. E ha parlato di Giardini d’autore come un evento "attrattivo", capace di valorizzare il grande impegno per la "sostenibilità" di cui Rimini, con l’amministrazione, si fa promotrice.

Andrea G. Cammarata