È tempo di Cinema sotto le stelle Un Amarcord di ricordi ed emozioni

Attesissimo dai cinefili e non solo, nella corte del palazzo degli Agostiniani di Rimini torna la storica rassegna Cinema sotto le stelle. Con le sue ventitré pellicole e alcuni ospiti, che accompagneranno il pubblico dal 10 luglio al 23 agosto, questa edizione s’inserisce nel più ampio cartellone culturale estivo, nonché nel percorso di candidatura della città verso il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026. Ad aprire questa stagione, lunedì 10 nella corte di viale Cairoli, sarà Amarcord di Federico Fellini, nel cinquantesimo anniversario della sua uscita nelle sale italiane. La proiezione alle 21, sarà preceduta dalla presentazione di due libri: Amarcord dalla A alla Z di Davide Bagnaresi e Miro Gori (Edizioni Sabinae) e Fellini, Rimini e il sogno di Stefania Parmeggiani (Zolfo Editore). Modererà l’incontro Marco Bertozzi. L’appuntamento con la visione delle pellicole, scelte tra i migliori titoli della stagione e in gran parte dedicati al cinema europeo di qualità, è per le 21,30. Anche il cinema italiano sarà comunque ben rappresentato. Accadrà con Nanni Moretti e Il sol dell’avvenire (17 luglio) e Marco Bellocchio con Rapito (2 agosto), entrambi reduci dal concorso a Cannes, e poi con Gabriele Salvatores con Il ritorno di Casanova (24 luglio), Davide Gentile con Denti da squalo(10 agosto) e Giuseppe Fiorello con Stranizza d’amuri (19 agosto). Non mancheranno i thriller d’autore come Maigret di Patrice Leconte (20 luglio) e Decision to leave di Park Chan-wook (27 luglio). In programma anche alcune prime visioni, è il caso di Rheingold di Fatih Akin (13 agosto) e film di recente uscita come Animali selvatici di Cristian Mungiu (3 agosto) e Emily (21 agosto) di Frances O’ Connor. Da non perdere i due film più premiati dell’anno: Everything, Everywhere All at Once, l’incredibile successo mondiale di un film sul Multiverso di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (22 luglio) e Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh (26 luglio). Com’è tradizione Carton Club dedicherà le sue serate ai piccoli spettatori con pellicole come Mavka e la foresta incantata di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban (13 luglio). Due proiezioni saranno a ingresso libero, si tratta di quelle promosse in collaborazione rispettivamente con Il palloncino rosso che proporrà Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini, presente in sala con parte del cast ( 25 luglio) e con la Fondazione Banco Alimentare, nell’ambito del Meeting per l’amicizia fra i popoli Non morirò di fame di Umberto Spinazzola (23 agosto), presenti il regista, Giorgio Paolucci, l’attrice Chiara Merulla, il produttore Alessandro Borrelli e il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno (per info Cineteca del Comune di Rimini tel. 0541 704494 793824 sera).

Nives Concolino