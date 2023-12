È tempo di proiezioni con ‘Manodopera’

Un pienone di film all’Astra in dicembre. La programmazione, a cura di Approdi prosegue oggi alle 17 con la pellicola per famiglie e ragazzi Manodopera, regia di Alain Ughetto e musiche di Nicola Piovani: un racconto fresco e poetico sulle vicende romanzesche e sofferte degli emigrati italiani dei primi del ‘900. Il film è stato Premiato come Miglior Film di Animazione agli European Awards 2022 e al Festival del film di animazione di Annecy 2022, ed ha ricevuto il Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022.