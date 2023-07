È ufficiale: salta Cinema in giardino

Nero su bianco ieri Massimiliano, Gianluca e Silvia Giometti "con grande rammarico" hanno fatto sapere al Comune che si vedono "costretti" a rinunciare all’edizione 2023 di Cinema in giardino. Non è però una porta che si chiude per sempre. I noti imprenditori, che portano avanti la rassegna trentennale da una decina di anni, lasciano le porte aperte per le prossime stagioni balneari, auspicando che il prossimo anno la fattibilità dell’iniziativa, che tra luglio e agosto animava Riccione Paese sei giorni su sette a settimana, "si possa valutare in tempi consoni", tanto più che la rassegna è attesissima da riccionesi e turisti anche per le numerose presenze di attori e registi famosi. Perché si è arrivati a questo punto? Come spiega Massimiliano Giometti la scelta è stata assunta dalla sua famiglia dopo un lungo confronto per più motivi: "Innanzitutto i tempi ristretti, che – assicura – a questo punto non ci permetterebbero di organizzare la gestione dell’attività, che prevede anche la presenza di ospiti. All’ultimo minuto ci sarebbe poi il problema del reperimento del personale o comunque di utilizzare quello già impegnato nelle multisale". Non solo, Giometti osserva che "l’esperienza avuta in passato insegna che dopo Ferragosto le presenze cominciano a calare in modo considerevole, cosa che si somma alla preoccupante situazione economica che stanno attraversando i cinema, dove peraltro i biglietti di tante proiezioni ora sono scontati a 3,5 euro".

Nives Concolino