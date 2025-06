È un 40enne di San Marino l’uomo precipitato dalla Terza Torre

Una caduta di 40 metri nel vuoto che non ha lasciato scampo a Nicholas Francini, il 40enne sammarinese che mercoledì sera è precipitato dalla sommità della Terza Torre ’Montale’. Le circostanze del tragico incidente sono al momento ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno mettendo sotto la lente ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si stanno valutando diverse ipotesi: da quella di un errore nell’arrampicata, o di una caduta nel vuoto per sbaglio, dopo essersi sporto da un punto di osservazione nelle mura. Ma non si esclude anche l’ipotesi di un gesto volontario.

L’intervento di recupero del corpo del sammarinese è iniziato intorno alle 20 di mercoledì ed è terminato poco dopo l’una di notte. Un intervento risultato particolarmente complesso per l’impervietà della zona: una parete verticale con tratti di vegetazione fittissima. Tanto che non è stato semplice individuare il corpo. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, si sono calati dalla sommità della torre per ricercare la persona scomparsa e una volta individuato il corpo, il medico del Soccorso Alpino non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo del sammarinese è stato posizionato su una barella e calato con tecniche alpinistiche alla base della parete dove erano presenti altri tecnici e gli operatori sanitari del 118 di San Marino.

Una volta a terra la salma è stata trasportata fino alla strada carrabile dove è stata consegnato alle Pompe funebri. L’allarme, verso le 19.30 di mercoledì, era stato lanciato da un gruppo di scalatori. Dalla Seconda Torre, hanno notato, richiamati da un grido, una persona precipitare dalla torre ’Montale’. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I primi ad arrivare in piazzale Gandhi, a San Marino Città, da cui si snoda proprio il sentiero per raggiungere la Terza Torre, i sanitari del 118 con una ambulanza, seguiti a ruota dalla Polizia Civile, la sezione antincendio, e dalla Gendarmeria.

Meno di un mese fa, poco distante dalla zona in cui mercoledì è precipitato Francini, aveva perso la vita la 32enne Elena Donca, precipitata da un impervio sentiero che passa sopra la via Sottomontana. La donna era volata giù, tra le rocce e la boscaglia, per oltre 40 metri. Elena era arrivata da Faenza a San Marino con un paio di amici per compiere insieme un’arrampicata sulla Seconda Torre del monte Titano.