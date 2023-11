"E’ un complotto, ora voglio vederci chiaro"

Era stato indagato per lesioni colpose dalla Procura di Lucca. "Per un fatto che non ho commesso", aveva detto qualche mese fa il segretario al Turismo Federico Pedini Amati in Consiglio grande e generale dove aveva raccontato la vicenda giudiziaria che lo riguardava. Nelle settimane scorse è arrivata l’archiviazione per l’accertata estraneità ai fatti del ministro sammarinese. Oggi Pedini Amati torna su quei fatti, anche per dare risposta all’interpellanza presentata a ottobre dai consiglieri di opposizione. Fatti accaduti nell’agosto del 2022 a Viareggio. Stando alla rogatoria che la Procura di Lucca aveva inviato al Tribunale di San Marino per chiedere assistenza giudiziaria, il Segretario Pedini Amati era accusato di aver malmenato un cittadino italiano, di origine straniera.

"Non mi trovavo lì e l’ho dimostrato – dice – Ero, per impegni istituzionali, a La Verna insieme ai frati del convento in visita ufficiale". Lo ha dimostrato il ministro al Turismo, ma questo non gli ha risparmiato mesi di apprensione. E soprattutto non ha tolto dalla mente del Segretario che tutto quello accaduto non sia frutto del caso.

"Mi era arrivato all’orecchio che sarei stato indagato, di fatto, prima di esserlo – ricorda, come del resto aveva fatto in aula mesi fa – E non perché lo sentivo dire al bar, ma da consiglieri in Consiglio grande e generale. Allora, feci richiesta al tribunale unico di San Marino per sapere se ci fosse un’indagine in corso nei miei confronti. Niente. Un mese dopo, a maggio, quell’indagine nei miei confronti c’era".

Oggi il ministri spiega che si trattò evidentemente di uno scambio di persona con un ’grottesco’ riconoscimento fotografico su Facebook. Vicenda che comprende anche un increbilie caso di omonimia. "Uno scambio di persona ma non casuale", tuona Pedini Amati che già mesi fa urlò al complotto politico, proprio dai banchi del Consiglio grande e generale. "Capirete che tutta questa storia ha dell’incredibile e urlo tuttora al complotto. Qualcuno già prima che quella rogatoria ci fosse, sapeva che sarebbe arrivata? Voglio andare fino in fondo a questa storia e lo farò. Rimando al mittente anche tutte le cattiverie che sono state dette nei miei confronti. Troppe stranezze in tutta questa vicenda. Non sarò in aula personalmente per rispondere all’interpellanza presentata e lo faccio in questa occasione nella quale, ancora una volta, ci metto la faccia".