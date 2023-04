"È un gesto che dà ancora più valore all’opera"

"Tra di noi avevamo scommesso su quanto tempo sarebbe durato il murales...". Prova a scherzarci sopra Oliver Vicenzi, autore della controversa opera in via Savonarola ("l’ho fatta insieme a un’amica, anche lei artista") in cui raffigurava un uomo che allattava un neonato. Il 34enne artista e attivista riminese, nome d’arte Kage ("all’anagrafe sono ancora Veronica") è stato tra i primi a scoprire ieri che qualcuno aveva imbrattato il murales.

Se l’immaginava che sarebbe andata a finire così?

"Quando abbiamo iniziato a fare l’opera avevamo scommesso su quanto l’opera avrebbe resistito. Ha vinto chi aveva pronosticato che sarebbe durato meno di una settimana".

Come ha reagito quando ha saputo del vandalismo?

"Da una parte ho sorriso perché

in fondo oscurare l’opera è stato un gesto che ha dato ancora più valore al murales. Ma dall’altra mi sono arrabbiato anche parecchio. Perché noi abbiamo investito tempo, energie e anche soldi per realizzare l’opera. Non è stato bello scoprire che il nostro lavoro è stato oscurato, per di più dopo pochi giorni".

Cosa vorrebbe dire ai vandali che hanno agito?

"Vorrei ricordare loro che le foglie dell’acero in estate diventano rosse, mentre i pini in inverno rimangono verdi...".

Rifarà un murales sullo stesso tema, magari nello stesso spazio?

"Mi piacerebbe, ma non vorrei che si offendesse la comunità che utilizza la chiesa di San Nicolò, che si trova di fronte a quel muro. In fondo noi non facciamo propaganda, non facciamo politica. Se non è possibile realizzare lì un’altra opera, spero ci venga dato un altro spazio in città per poter diffondere il nostro messaggio".

Che è?

"Cerchiamo soltanto di far capire che in questo mondo esistono tante individualità... C’è chi cambia sesso o si rispecchia in un altro genere, c’è chi sceglie di formare una famiglia omogenitoriale, ma alla fine siamo tutti essere umani. La società è in continua evoluzione, e questa è evoluzione, come la scienza ci insegna. Per questo continuerò a impegnarmi, soprattutto a supporto dei più giovani".

Manuel Spadazzi