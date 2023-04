È una provincia per vecchi Culle sempre più vuote, anziani aumentati del 22%

È un costante, inesorabile, invecchiamento quello che la provincia di Rimini sta vivendo dal 2010 a oggi. Nell’arco degli anni presi in esame dai dati a disposizione del Comune e dai quali emerge appunto un trend crescente per popolazione residente, ma anche per età media. Stando ai dati, dal 2010 a oggi la popolazione residente, infatti, è cresciuta di oltre 16mila persone (+5%), con l’età media che è passata da 43,3 anni a 46,2. In tredici anni, la crescita della componente anziana, ossia degli over65, è di quattro volte superiore rispetto alla media generale, con gli anziani che quindi aumentano del 22% rispetto alla crescita del 5% della popolazione totale. In totale, significa un +14.767 over65 dal 2010. Numeri che per forza di cose aumentano la pressione degli anziani sul resto della popolazione, con l’indice di vecchiaia della popolazione (il rapporto tra over65 e popolazione di età tra i 0 e i 14 anni) che nel tempo ha assunto un trend costantemente al rialzo, passando da 150 anziani ogni 100 giovani under14 nel 2010 a 188 anziani ogni 100 giovani oggi (+25%). L’indice di dipendenza anziani invece (il rapporto tra over65 e popolazione in età attiva, ossia tra i 15 e i 64 anni) esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione e in provincia anch’esso è in costante aumento. Nel lungo periodo si parla di un +16,5%, con il valore arrivato ad essere pari a 37,2 nel 2022. Il che significa che ci sono sul territorio poco meno di tre adulti in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore ai 65 anni. Nota positiva di questa tendenza è la ripresa della crescita della speranza di vita, dopo la flessione registrata in tempo di pandemia.

A fare da contraltare all’invecchiamento, c’è una denatalità sempre più marcata, con il numero medio dei figli per donna che è calato del 25% in tredici anni e ben superiore al -16% regionale e il -14% che viene registrato nello stesso periodo a livello nazionale. Infine, l’età media del parto cresce e in provincia si è passati dai 31,1 anni del 2010 ai 32,7 anni del 2022.