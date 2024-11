EasyJet atterra al ’Fellini’: "Voli da Londra e Basilea nel 2025". Si tratta già per portare altre rotte

Due rotte, per cominciare. E sono rotte importanti, quelle che porterà EasyJet dal 2025 a Rimini. Si parte da aprile con i voli da Londra (aeroporto di Gatwick) e da Basilea. Il debutto il 16 aprile, con voli settimanali per tutta la stagione estiva al mercoledì e alla domenica. I biglietti verranno messi in vendita a partire dal 19 novembre. Dopo aver consolidato in questi anni il rapporto con la Ryanair, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini riesce a portare per la prima volta un altro colosso europeo dei voli low cost. Non era mai atterrata qui EasyJet prima, nemmeno ai tempi di Aeradria. Ieri al ’Fellini’ la presentazione dell’accordo, davanti a un centinaio di persone. Erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Riccione, Misano, Cattolica e Bellaria, vari imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo del turismo. A dimostrazione – semmai ce ne fosse stato bisogno – della "fame di voli" che ha la Riviera, per rilanciare il turismo. Il volo da Londra Gatwick sarà importante anche per fiere e congressi. "L’aeroporto di Gatwick è connesso con tutto il mondo: basterà un unico biglietto per arrivare a Rimini via Londra da tutti i continenti, grazie agli accordi che abbiamo con le altre compagnie", osserva Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet per l’Italia. Che ammette: "Avevamo un handicap: la nostra assenza in questo territorio. Rimini ci ha accolto benissimo e siamo pronti ad avviare una proficua collaborazione".

Il ’Fellini’ entra così a far parte dei 19 scali in cui EasyJet opera in Italia. "E vogliamo crescere insieme – mette già le mani avanti Leonardo Corbucci, ad di Airiminum (la società di gestione dello scalo) – Ma la crescita dipenderà anche dal territorio. Stiamo lavorando ad altri voli, ma ci serve la mano di tutti, anche degli operatori privati. L’aeroporto è lo strumento, quello che convince le compagnie a venire è il territorio". Si parte con Londra e Basilea, due destinazioni "strategiche per noi – osserva il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – Il mercato inglese è in crescita. La Svizzera è il secondo mercato estero per noi (oltre 446mila presenze da gennaio a settembre). Non solo: Basilea è vicina a Colmar, Strasburgo, Friburgo. Questo significa per noi poter intercettare anche turisti francesi e tedeschi". Da tempo si lavorava all’accordo con EasyJet, come conferma il direttore di Apt, Emanuele Burioni. Il debutto dei voli nel 2025 "sarà fondamentale per Rimini e per tutta la Romagna – aggiunge il presidente di Apt, Davide Cassani – Noi abbiamo bisogno di portare sempre più turisti stranieri. I grandi eventi servono anche a questo. Ma poi servono i voli". L’arrivo di EasyJet non cambierà, per ora, i piani di Ryanair su Rimini: sono già confermate per il 2025 le rotte da Londra, Vienna, Praga, Budapest, Cracovia, Kaunas e quelle da Cagliari e Palermo. E si sta trattando per convincere Ryanair ad aggiungere altri voli dall’Inghilterra.