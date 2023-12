"Eccellente gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine"

"Eccellente gestione della sicurezza, ringraziamo le forze di polizia, le milizie e i corpi uniformati". E’ Alleanza Riformista a ricordare il lavoro svolto dalle forze dell’ordine sammarinese durante la visita di Stato dei giorni scorsi del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. "L’evento – sottolineano dal partito sammarinese – ha rappresentato un momento di grande rilevanza per la nostra comunità, richiedendo un livello straordinario di sicurezza. Le forze di polizia hanno dimostrato professionalità, dedizione e competenza nel garantire un ambiente sicuro e protetto per il presidente Mattarella, oltre che per tutti i partecipanti e i cittadini presenti". Da qui i ringraziamenti rivolti "a tutte le forze dell’ordine per il loro impegno, e in particolare a tutti gli uomini del corpo della Gendarmeria a cui era affidata la sicurezza e la

protezione del presidente Mattarella, che hanno dimostrato l’altissimo livello di professionalità,

contribuendo così al successo dell’evento e alla reputazione di San Marino come luogo sicuro e

accogliente". "La visita del presidente Mattarella – commenta il presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei – è un evento che ci riempie di orgoglio. Voglio rivolgere un ringraziamento al Dipartimento Affari Esteri, al cerimoniale dello Stato, all’Ufficio Segreteria Istituzionale, ai corpi militari e di Polizia, all’Azienda autonoma di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dello storico incontro che riflette il legame che unisce San Marino e Italia con il filo indissolubile di una storia millenaria. Un particolare e sincero ringraziamento va rivolto all’ambasciatore Sergio Mercuri e all’ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga e a tutto l’organico dell’ambasciata d’Italia a San Marino".