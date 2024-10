Ecco altre sette piste ciclabili. Lavori al via agli inizi del 2025

Per rendere più sostenibile la mobilità urbana, nei primi mesi del 2025 Riccione realizzerà altri sette tratti di piste ciclabili per un totale di due chilometri. I nuovi percorsi allacceranno la rete in uso alla ciclovia Adriatica, alla stazione ferroviaria, al lungomare, al polo scolastico e sportivo, nonché all’area centrale di San Lorenzo. Inseriti nel quadro del Programma triennale dei Lavori pubblici 2024-2026, gli interventi costeranno un milione e 800 mila euro in tutto. La giunta, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, ha deciso di partecipare al bando regionale per la promozione e il finanziamento della mobilità lenta, rivolto ai comuni con oltre 30 mila abitanti. I nuovi tragitti: in primis l’anello ciclabile intorno al centro sportivo Nicoletti che collegherà la zona mare e il polo scolastico alle strutture sportive e San Lorenzo. Saranno interessati i Giardini Perlasca in piazza XX Settembre con una nuova rampa di raccordo tra la pista in uso in viale Bologna e la ciclopedonale bidirezionale nei viali Montebianco e Monterosa, quindi viale Giulio Cesare, dal sottopasso ciclopedonale al percorso esistente sul ponte del Rio Melo. L’attraversamento della Flaminia sarà agevolato da un’isola spartitraffico. Più a sud sarà rivisto anche l’incrocio tra l’ex Ss16 e viale Romagna. Coi nuovi tratti sarà più facile raggiungere dal mare il centro sportivo e viceversa. Il progetto comprende un tratto mancante della ciclovia Adriatica in viale D’Annunzio, mentre una pista ciclopedonale lungo il viale delle Magnolie collegherà la parte alta di viale Ceccarini alla stazione e alla pista di viale XIX Ottobre. "Così – osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola (nella foto) – si agevolerà la mobilità tra casa, lavoro e scuola".

Nives Concolino