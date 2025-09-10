Ecco Arcipelago tra musica, visioni e parole

Rimini è pronta a trasformarsi in un incontro di suoni, visioni e incontri. Dal 23 settembre all’8 novembre arriva Arcipelago di Suono, la rassegna ideata e curata da NicoNote per Rimini Blue lab. Più di un mese di eventi che si perderanno per Rimini, dalla Darsena di San Giuliano mare allo Squero, passando per l’ex hotel delle Nazioni, Viserbella, la Cineteca, il teatro degli Atti e altri luoghi. "Un viaggio interdisciplinare che intreccia performance sonore, letture, concerti, dialoghi e passeggiate d’ascolto – ha spiegato NicoNote –. Tutto questo è un lavoro che dedico alla mia città, l’obiettivo, insieme a Blue lab è quello di sviluppare una coscienza attorno al tema del mare, punto centrale della rassegna. Gli spazi che visiteremo diventeranno tutti degli arcipelaghi di Rimini, uniti dallo stesso filo rosso. Ogni artista porterà un lavoro inedito, creato appositamente per Arcipelago".

Si parte martedì 23 settembre alla Darsena con il taglio del nastro alle 18 e poi il concerto (alle 19) della compositrice Katatonic Silentio, pronta a presentare Thalassa. Arcipelago si concluderà poi sabato 8 novembre al teatro degli atti con l’esibizione di Fennesz, figura di riferimento della scena musicale contemporanea, di ritorno dalla Biennale di Venezia. In mezzo più di venti appuntamenti tra concerti, come quelli di Silenzio Primo (4 ottobre), Roberto Rettura (11 ottobre), Impero Luce (17 ottobre) e Glauco Salvo (24 ottobre). Insieme a loro anche due reading performativi con Lella De Marchi, Serena Abrami ed Enrico Vitali; 12 laboratori, di cui 9 adatti anche alle scuole e poi opere video e passeggiate d’ascolto. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma alcune attività richiedono la prenotazione sul sito di Arcipelago, in cui è presente il calendario completo della rassegna.

"Arcipelago è un esempio di come la cultura possa diventare uno strumento di relazione e soprattutto trasformazione – ha detto l’assessore Michele Lari –. Qui il paesaggio diventa protagonista, facendoci fermare per guardare con occhi diversi i vari luoghi della città"

Federico Tommasini