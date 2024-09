"Ecco chi era mio padre Sergio". In mostra gli scatti inediti di Zavoli

Omaggio a Sergio Zavoli attraverso foto di famiglia e inedite. Oggi a Rimini sarà inaugurata la mostra fotografica curata dalla figlia Valentina Zavoli, Quasi inedito: 21 scatti "mai usciti prima da casa" che ripercorrono la vita, le passioni, i viaggi del grande giornalista, scrittore, senatore. L’esposizione è allestita negli spazi di Posto Anfibio – Artespontanea, presso lo studio degli architetti Stefania Tognoloni e Andrea Succi in via Crispi 34. "È una piccola mostra, con solo 21 fotografie – spiega la stessa Valentina – ma che mostrerà al pubblico un’immagine molto diversa da quelle più convenzionali a cui è legata spesso la figura di mio padre. Ci sono gli scatti che narrano l’infanzia riminese, alcuni dei suoi viaggi (tra cui quello in Libia per girare un documentario), i suoi amici, le passioni e le curiosità che aveva". Il vernissage della mostra sarà oggi alle 17. L’esposizione proseguirà per una settimana, fino al 5 ottobre: sarà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18.

La mostra "è il primo di una serie di eventi che vogliamo organizzare a Rimini per ricordare e raccontare mio padre. Che merita uno spazio permanente dove ripercorrere la sua figura e le sue opere". A novembre un altro momento molto atteso in città: la cerimonia di intitolazione a Sergio Zavoli della piazzetta di borgo San Giuliano.