Ecco chi sale e chi scende . Marcello è di nuovo il Paperone: ha dichiarato 450mila euro

Si è ripreso il ’trono’ di Paperone del consiglio comunale di Rimini. Con le dimissioni di Moreno Maresi, che a marzo ha lasciato la giunta, Nicola Marcello torna a essere quello con il reddito più alto. Il consigliere di Fratelli d’Italia era stato scalzato in classifica proprio da Maresi, che per il 2022 dichiarò 575.262 euro. Dopo l’addio di Maresi, Marcello è balzato di nuovo in testa: nel 2023 per lui reddito di 449.236 euro lordi, quasi 30mila in più rispetto ai 422.067 del 2022.

Nella giunta quello con il reddito più alto è il sindaco. Jamil Sadegholvaad nel 2023 ha dichiarato 112.076 euro lordi. Restando alla giunta, al secondo posto c’è la vicesindaca Chiara Bellini con un reddito di 83.845 euro, mentre al terzo si piazza (per pochi euro) l’assessore all’ambiente Anna Montini, con 83.540 euro. Nella classifica degli assessori seguono poi Kristian Gianfreda (welfare e sanità), che ha dichiarato 78.756 euro; Mattia Morolli (lavori pubblici) con un reddito di 68.157 euro; Roberta Frisoni (mobilità e urbanistica) con 67.543; Juri Magrini (bilancio, attività economiche, sicurezza) con 67.250; Francesca Mattei (agricoltura e benessere degli animali) con 67.246; Francesco Bragagni (personale e toponomastica) con 67.245; ultimo Michele Lari (cultura e sport, in carica dalla primavera di quest’anno) con un reddito di 28.796 euro nel 2023.

Tornando al consiglio comunale, dopo Marcello è la consigliera del Pd Manuela Guaitoli quella col reddito più alto: ha dichiarato 166.327 euro nel 2023. Più lontani tutti gli altri. Al terzo posto c’è l’ex leghista Luca De Sio, con 71.739 euro. Ha dichiarato invece reddito zero la consigliera della lista Jamil Lucia Lamarra, che è subentrata al posto di Lari a inizio aprile. I redditi più bassi sono quelli di Luca Pasini (di Rimini futura), imprenditore, che ha dichiarato 8.763 euro, e di Edoardo Carminucci (Pd), studente, con 8.903 euro. Restando al Pd, 35.447 euro per Annamaria Barilari; 49.282 per Luca Cancellieri; 62.792 per Giovanni Casadei; 67.246 per la presidente del consiglio Giulia Corazzi; 43.076 per Barbara Di Natale; 35.968 per l’ex parlamentare Elisa Marchioni; 14.590 per Giuseppe Neri; 39.136 per il capogruppo dei dem Matteo Petrucci; infine 67.083 per Giuliano Zamagni. Nella lista Jamil il più ’ricco’ rimane Marco Zamagni, con 71.231 euro, poi Daniela De Leonardis con 46.491, Andrea Bellucci con 43.874, Ilaria Messori con 36.841, Serena Soldati con 28.860, Samuele Ramberti con 28.359 euro. Per finire il quadro della maggioranza, Marco Tonti di Rimini coraggio ha dichiarato 44.355 euro.

Nella minoranza, dopo quelli di Marcello e De Sio il reddito più alto è di Gioenzo Renzi di Fratelli: per lui 64.737 euro. Restando a FdI, 41.841 euro per Carlo Rufo Spina, mentre Ada Di Campi, l’ex poliziotta ferita dalla banda della Uno Bianca, è esentata dalla dichiarazione. Nella Lega il capogruppo Matteo Zoccarato dichiara 40.552 euro, Andrea Pari 21.892, Loreno Marchei 30.513, Enzo Ceccarelli 18.389. L’ex vicesindaca Gloria Lisi ha dichiarato 32.372 euro, Stefano Brunori (l’altro consigliere del gruppo Lisi) 43.218 euro. Infine reddito di 40.373 euro per Matteo Angelini del Movimento 3V.