Ecco come cambierà la passeggiata sul porto

Ancora due settimane, poi il cantiere che rimodella il lungorio, già aperto in viale Bellini, si allargherà in viale Parini, dove sarà realizzata una gradinata ispirata alle arene. Prende sempre più corpo il progetto della promenade che, attraverso la riqualificazione delle due sponde, mette in connessione la darsena con la parte alta della città e con altri percorsi cliclopedonali. In particolare viale Parini, dove tra i viali Milano e Dante è stata realizzata la prima trance di lavori, con la gradinata affacciata sul canale. Come annunciato ieri dalla sindaca Daniela Angeli e dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, durante la tappa del viaggio nei cantieri, "i gradoni disegneranno una piazza lineare sull’acqua, in dialogo visivo e architettonico con la passeggiata di viale Bellini, già completata".

La nuova conformazione di questo tratto del viale consentirà di organizzare spettacoli su inediti palcoscenici, su barche, quanto sulla sponda di viale Bellini. Conforme al Piano di gestione del rischio alluvioni e alle normative regionali di sicurezza idraulica, il progetto prevede un’illuminazione pubblica a basso consumo e pavimentazioni tattili per garantire l’inclusione. Si procede intanto col secondo stralcio dei lavori in viale Bellini, tra i viali Dante e Tasso. L’area è stata arricchita da diciassette alberi, decine di arbusti, elementi di design e materiali di pregio come marmo di Carrara, granito e legno azobè usato in nautica. L’investimento è di 1,8 milioni di euro (di cui un milione giunti da fondi regionali). Questo intervento, spiega Imola, si connette con il progetto "Verde e blu" e la riqualificazione del Rio Melo, mettendo in rete i grandi parchi cittadini. L’investimento è di 1.875.000 euro, di cui 1.312.500 cofinanziati tramite Progetti Europa 27. Duplice l’intervento. Uno riguarda il vecchio cimitero, i parchi Chico Mendes e Olivetani, dove sono previsti nuovi spazi verdi e la piantumazione di oltre 11mila arbusti e più di 100 alberi, nonché punti di osservazione per l’avifauna e percorsi naturalistici. Nell’ambito urbano verranno invece rinaturalizzate e rese drenanti alcune parti di strade e migliorata la gestione dell’acqua piovana tramite garden reyn , giardini della pioggia. "È un passo concreto verso una Riccione sempre più verde, accessibile e accogliente, che investe sulla qualità dello spazio pubblico come elemento di identità e orgoglio collettivo" commenta la sindaca. Imola aggiunge: "Contiamo di inaugurare la nuova passeggiata di viale Parini e l’area del progetto Verde e blu la prossima primavera. Sarà un colpo d’occhio straordinario".

Nives Concolino