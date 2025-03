"Ecco come dare un taglio alle bollette"

Consumare bene per consumare meno. Il futuro dell’energia fonda le sue radici sul risparmio, un tema più che mai attuale di questi tempi, visti gli aumenti che coinvolgono gli italiani. A Key si parla proprio di questo, attraverso le aziende che del risparmio energetico hanno fatto un vero e proprio lavoro per un sistema di qualità superiore, migliori performace di utilizzo e soprattutto un risparmio sulla bolletta. Una di queste realtà è Elettrone, l’azienda veronese che abbraccia questo aspetto sia dal punto di vista industriale che residenziale; ma il tutto sempre all’insegna del risparmio energetico.

"Il nostro gruppo si occupa di efficienza energetica in ambito nazionale, dal punto di vista civile ed industriale – spiega Daniele Perlini, ceo di Elettrone -. L’efficienza energetica è fondamentale per migliorare quelle che sono le reti nazionali di utilizzo della corrente elettrica, anche perché si parla sempre di più di energia rinnovabile e da fonte green, ma occorre pensare che prima di tutto è sempre meglio consumare bene per consumare meno. L’efficienza energetica ci porta ad un risparmio che ci permette di consumare minori quantità di energia o di aver bisogno di minori quantità di fossili". Elettrone diventa dunque un manager personale del risparmio, imparando le abitudini del consumatore, aiutandolo a comprenderle e soprattutto a migliorarle. Anche lo stato italiano pone tanta importanza alla partita legata all’efficienza energetica.

"L’Italia premia l’efficienza energetica con la formula della transizione 5.0, che permette alle industrie di poter usufruire di un credito di imposta del 35 per cento – riprende Perlini –. Quello del risparmio è un campo ampio che riguarda sia la sfera lavorativa che quella domestica, ma la nostra azienda non si occupa solo di questo. Possediamo una software house costruita in collaborazione con Microsoft, con cui condividiamo e sviluppiamo alcuni progetti. Questi ultimi ci permettono la raccolta di numerosi dati, per questo dobbiamo occuparci della loro sicurezza visto che non conosciamo sempre da dove provengano. C’è poi l’intelligenza artificiale, un aspetto che Elettrone utilizza con piacere per interrogarsi e interagire con dei veri e propri sistemi parlanti avanzati fatti per aiutare nello sviluppo delle tecnologie. Tutto questo – conclude Perlini – permette di favorire ancora più agevolmente la transizione energetica in maniera a deguata". Un vero e proprio sguardo al futuro.

f. t.