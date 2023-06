Ecco come fare per avere 5mila euro

Un contributo fino a 5mila euro per le famiglie colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso. In riviera non si è vissuto il dramma di altre zone della Romagna, ma a Riccione ci sono state zone della città finite sott’acqua con scantinati e cantinette invasi e devastati dalla melma. Chi ha subito danni potrà chiedere un rimborso. Il link per compilare le domande è il seguente: https:we.tlt-ViaqPuRBGW. Come prima cosa la casa allagata e danneggiata deve essere l’abitazione principale. I richiedenti devono presentare una domanda per poter ricevere l’acconto di 3mila euro e una successiva rendicontazione per attestare la spesa dell’acconto accreditato e ricevere l’eventuale saldo di 2mila euro. I moduli andranno compilati e consegnati all’ufficio protocollo del Comune di Riccione. E’ già possibile farlo. Il termine ultimo è fissato al 30 agosto.