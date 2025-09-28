"Ecco come fermare la fuga dei giovani"

Le risposte di Birmingham

28 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Petitti (Pd) lancia un tour tra imprese e università per definire misure che convincano i ragazzi a restare

Ci vorrebbe Flaiano, con la sua perfidia gentile, per raccontare l’Italia che forma giovani, li applaude alla proclamazione di laurea e poi li saluta col fazzoletto alla stazione dei treni o all’aeroporto. "Andate, ragazzi. Fate fortuna altrove. Noi restiamo qui, a lamentarci dei troppi vecchi". È il paradosso riminese, ma in fondo emiliano-romagnolo, fotografato dai numeri: in dieci anni i ragazzi tra i 18 e i 34 anni che hanno mollato la Riviera per l’estero sono quadruplicati. Da 2 a 8 ogni mille residenti. E quasi uno su due è laureato. Tradotto: investiamo soldi, energie, tasse dei genitori per formare capitale umano, e poi glielo regaliamo, chi a Berlino, chi a Dublino, chi a Barcellona.

A Bologna va anche peggio: il saldo migratorio dei cervelli è in rosso profondo, nonostante i proclami sul "modello emiliano". Perché la verità è che attraiamo tanto — famiglie, studenti Erasmus, lavoratori stagionali, turisti a frotte — ma non teniamo abbastanza. Il costo delle case (provate a cercare un monolocale a Bologna o Rimini senza svenarvi…), i salari bassi, il carovita: una miscela che spinge chi ha competenze a mettere in valigia il proprio futuro. La Regione continua a primeggiare per produttività e formazione, ma quando si tratta di trattenere i talenti, il freno a mano è tirato.

Intanto la clessidra demografica si svuota dal lato sbagliato. L’indice di vecchiaia ha toccato quota 188, l’età media è salita a 47 anni (due e mezzo in più in appena un decennio). A Rimini, per ogni ragazzino sotto i 14 anni ci sono due ultrasessantacinquenni. Significa che a ogni festa di compleanno con palloncini, corrispondono due compleanni con torta senza zucchero. Non è statistica: è destino economico. Più anziani, meno innovazione. Più rendita, meno crescita.

Eppure qualcuno ci prova. Emma Petitti, vicepresidente del Pd regionale con delega allo sviluppo economico, lancia l’idea di un tour — nelle imprese, nelle università, nei centri di formazione — per ascoltare, capire, cucire politiche generazionali che non restino chiacchiere da convegno. Casa, lavoro, formazione, rientro: le quattro parole-chiave del suo "patto generazionale". L’obiettivo? Semplice a dirsi, complicato a farsi: convincere i ragazzi che il loro futuro non debba per forza parlare tedesco o inglese.

Il punto è che, senza una scossa, Rimini rischia di restare la capitale delle "fughe col sorriso": tutti contenti in spiaggia d’estate, tutti in coda all’aeroporto in autunno. E allora, davvero, la domanda non è se la regione sarà ancora attrattiva. Lo è, lo sarà. Ma se riuscirà a trattenere i suoi figli migliori. O se continueremo, come nel più italiano dei copioni, a finanziare col nostro debito pubblico la felicità di chi vive altrove.

