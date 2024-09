Ecco come sarà il nuovo parco don Tonino Bello

Si avvicina l’inizio dei lavori di riqualificazione del parco don Tonino Bello, a fianco del cantiere della nuova piscina a Viserba. Ieri si è conclusa l’aggiudicazione provvisoria della gara: l’intervento è stato affidato al consorzio Caiec, cooperativa di Cesena. Il progetto prevede la realizzazione, all’interno del parco, di un percorso ciclopedonale ad anello lungo circa 300 metri, un campo da basket (nella foto il progetto) e un altro per il calcio a 5, entrambi regolamentari, un’area fitness di circa 100 metri quadrati. Saranno realizzati inoltre un’area giochi inclusiva – di circa 350 metri quadrati – e un percorso naturalistico e verranno piantumati 82 alberi, in sostituzione di quelli abbattuti per realizzare la nuova piscina. Nel rinnovato parco di Viserba non mancheranno alcuni dehor e aree ristoro.