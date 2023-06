Ecco cosa pesa sulla stagione "La fine della pandemia e un mercato metereopatico"

"Servono nuovi alberghi, più grandi, con centri benessere, piscine, spazi. Oggi non siamo all’altezza. Il forte calo registrato in giugno dev’essere un campanello d’allarme: non è solo colpa dell’alluvione. Anche la fine della pandemia paradossalmente ci penalizza". Mauro Santinato, albergatore e presidente di Teamwork, non la manda a dire.

Perché la fine del Covid, benedetta dal punto di vista sanitario, penalizza il nostro turismo?

"Perché tanti italiani, svizzeri, tedeschi, belgi, olandesi che negli ultimi due o tre anni erano stati costretti a un turismo di prossimità, in macchina, tornano a volare altrove. Noi siamo forti negli eventi, ma non basta".

Sull’estero stavamo recuperando fino alle disdette a raffica per l’alluvione ’riminesizzata’.

"Noi dipendiamo per l’80% dal mercato italiano, sempre più povero: con il calo di giugno, mi segnalano molti operatori, c’entrano inflazione e mutui in aumento, ma è anche un mercato metereopatico. Ma la nostra quota estero è troppo ridotta".

Che fare per invertire la tendenza?

"Non basta ripulire il giardino dell’hotel Delle Nazioni a San Giuliano Mare. Serve un aeroporto che funzioni. Confronti la tabella voli di Palma di Maiorca e quella di Rimini. Loro fanno la Champions, noi il campionato amatori. Serve un rilancio. E gli albergatori devono tornare a investire. A Rimini da 30 anni chiudono sempre hotel. Dobbiamo riaprirli, più grandi e belli, sfruttando gli spazi dei 300 alberghi marginali fuori mercato. Noi abbiamo una sorta di Bagnoli, dobbiamo riportarla a galla. A Rimini sud, Miramare, Bellariva, Rivazzurra, Marebello, la gente quando esce alla sera ha paura".

E il degrado chiama degrado.

"Nel Salento, in Versilia, a Milano e altrove aprono alberghi grandi e belli. Non bastano gli interventi del pubblico, a Rimini deve svegliarsi anche il privato. E qualcuno, che ha responsabilità di governance, deve smettere di dire tutto va bene madama la marchesa, e guardare in faccia la realtà. Siamo fuori fase".

Come si fa a investire se gli utili sono sempre più bassi?

"E’ un cane che si morde la coda. Non investo perché ho pochi utili. Ho pochi utili perché non ho investito. Il settore va sostenuto se riqualifica davvero, non solo se rifà una facciata. E poi..."

Dica.

"Non è possibile che, ho appena fatto una verifica su Booking, il 27 giugno a Rimini ci siano 530 hotel con camere disponibili, e 83 che vendono stanze doppie sotto i 50 euro a notte. Di questi cinque sono alberghi a 4 stelle, settantotto a 3 stelle. E sul totale di 530 ben 400 vendono camere sotto i 100 euro, 50 a persona. Per forza hai fatturati e margini bassi, e non riqualifichi".

Mario Gradara