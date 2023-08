"Ecco cosa si rischia ad allungare il molo"

"Prima di allungare il molo lato Igea Marina servono nuove valutazioni: il rischio di insabbiamento dell’imboccatura e di erosione fino a 300 metri a nord del porto è concreto, e va assolutamente evitato, per non mettere a rischio l’area turistica centrale della città". L’invito alla prudenza viene dal Movimento 5 Stelle, in consiglio con Danilo Lombardi. Nei mesi scorsi è stata presentata la nuova proposta progettuale per mettere in sicurezza il porto, con un nuovo pennello lato levante. "Il progetto presentato è di un professionista di lungo corso – aggiunge il M5S – la cui abilità non è in discussione. Ma non mancano le perplessità, per cui abbiamo chiesto una valutazione tecnica ad esperti del settore. Da questa emerge l’invito a tenere in conto le correnti, non solo il moto ondoso. "Noi chiederemo una seconda valutazione per maggiori garanzie sull’opera".

Dalla analisi richiesta dal M5s emerge una criticità: "Il possibile insabbiamento della foce del porto con un deposito di sabbie a ostacolare l’accesso e l’uscita dal porto canale". Si citano situazioni simili già verificatesi a Cervia, Rimini e Cattolica. Sempre secondo l’analisi commissionata dai pentastellati "ulteriori problematiche emergerebbero poi anche lungo porzioni di costa a sud con uno spostamento elle sabbie a sud del porto, mentre a nord andremmo incontro ad un’erosione a circa trecento metri dal porto". C’è la possibilità di eseguire analisi ulteriori a garantire la sicurezza delle imbarcazioni e della morfologia del territorio, analisi che tengano conto della corrente di fondo, per eliminare in modo definitivo i possibili insabbiamenti alla foce e le possibili erosioni nelle spiagge adiacenti".

"Il nostro scopo – conclude il consigliere del Movimento 5 stelle – è solo confutare ogni possibile dubbio, riteniamo sia buon senso spendere una somma contenuta oggi per una perizia di conferma piuttosto che realizzare un intervento non risolutivo e trovarci nel prossimo futuro nella circostanza di richiedere una nuova progettazione ed un secondo intervento". ’Occorre modificare l’impostazione progettuale - si legge nello studio commissionato dal M5s –, per migliorare le strutture di protezione dei porti, prendendo atto della complessità delle idrodinamiche marine, dove entrano in gioco anche le correnti di fondo che interagiscono con l’intero sistema’. Sempre secondo l’analisi ’ulteriori problematiche emergerebbero poi anche lungo porzioni di costa a sud con uno spostamento elle sabbie a sud del porto’.

Mario Gradara