Ecco due nuove aree giochi per i bambini

Vagoni verso la stazione del mare, altalene a forma di sardina, torri per arrampicate e girotondi: cominciano in questi giorni le opere di installazione delle due nuove aree giochi che andranno ad arricchire le funzioni del Parco del mare negli ultimi due tratti riqualificati, da piazzale Kennedy a piazza Marvelli (tratto 2) e da lì fino a piazzale Benedetto Croce (tratto 3). Due spazi ludici che saranno realizzate seguendo le suggestioni delle filastrocche di Gianni Rodari. Nella passeggiata pedonale all’inizio del lungomare Murri sorgerà “La stazione del mare e il vagone Luglio”, uno spazio giochi su pavimentazione gommata di 57 metri quadrati all’interno di una specifica area che ha la conformazione a “sardina”. E’ invece di 160mq inseriti in un’area più ampia destinata al verde, lo spazio giochi nel tratto 3, che traggono ispirazione da altre due celebri filastrocche di Rodari, “Il girotondo di tutto il mondo” e “La catena”.