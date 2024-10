Ecco Gabriella Maze, star del burlesque

A Rimini arriva il ‘Piccolo teatro burlesque’. Appuntamento domani al Bowling Seventies (via Ausa 101) per una serata in cui le vere protagoniste saranno le showgirl e i loro colori sgargianti esibiti sul palcoscenico. L’attesa però sarà tutta per l’esibizione di Gabriella Maze, ospite internazionale dell’evento insignito tra le leggende viventi della Burlesque hall of fame di Las Vegas. Nata in Inghilterra negli anni ’50, inizia la sua carriera negli anni ’70 come showgirl arrivando a solcare i più grandi palcoscenici di tutto il mondo. Ora, per la prima volta nel Riminese, Gabriella Maze porterà in scena la storia del burlesque mondiale. La serata, organizzata dai performer Freaky Candy e Azzurro Fumo, sarà presentata da Adelaide Vasaturo, la venere partenopea del burlesque, anche lei alla prima apparizione sulle scene riminesi. Vasaturo porterà sul palco tutta la sua esperienza di performer e soprattutto l’esuberanza che l’ha sempre contraddistinta. "È un onore portare a Rimini un mostro sacro del burlesque come Gabriella Maze – spiegano gli organizzatori –. Il nostro show nasce con l’intento di mostrare la diversità e la varietà che il burlesque può offrire. Si tratterà di un vero e proprio spettacolo a teatro con artisti provenienti da tutto il mondo". Non mancherà la presenza delle starlette di Cuore e Burlesque, la rinomata accademy riminese. Dopo lo show di domani sera, Freaky ed Azzurro hanno organizzato una seconda giornata con workshop e una masterclass sabato alla Dance Studio di Rimini.