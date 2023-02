Ecco gli alberghi che andranno presto all’asta

A Bellaria spuntano sempre più immobili all’asta. Accanto a terreni e abitazioni private, sono diversi gli hotel. A Igea Marina, continua la ricerca di un acquirente per un albergo in via Plauto, messo all’asta da settembre. Dopo la prima offerta da 1,1milione di euro, non andata a buon fine, la struttura è scesa al valore di 825mila euro a novembre ma anche in quel caso non è stato trovato un acquirente. La prossima asta è in programma il 22 febbraio e il valore è sceso a 618mila euro come base d’asta. L’albergo si trova in una delle vie centrali di Igea. Altri due hotel sono all’asta: uno in via Merano, per oltre 1milione di euro, asta in programma a fine marzo, e una pensione in viale Pascoli, per 820mila euro a base d’asta.