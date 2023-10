Ecco gli esperti dell’Aerospace per San Marino

Grande attesa per San Marino Aerospace, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy ospitato in Repubblica. A questo appuntamento, in programma il 25 e 26 ottobre al Multieventi Sport Domus, hanno già confermato la partecipazione un centinaio di enti, aziende, startup e associazioni nel settore aerospaziale provenienti da San Marino, Italia, Europa e Stati Uniti. "Siamo molto soddisfatti per il notevole interesse che ha suscitato questo evento a livello internazionale – dice il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi – un evento che ha l’ambizione di far diventare San Marino un punto di riferimento di tutto il settore aerospaziale, forte della nostra vocazione di Paese neutrale e promotore di dialogo e collaborazione, e anche un’opportunità per le piccole e medie imprese del territorio di entrare a far parte di questa filiera".