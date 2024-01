Ecco i ballerini per gli Assoluti

Partono gli eventi sportivi legati alla danza a Riccione. I Campionati italiani assoluti di Danza sportiva si svolgeranno tra oggi e il 18 gennaio al Playhall, in viale Carpi. La manifestazione porterà centinaia di atleti in città e all’interno del palazzetto, dove si svolgeranno gare in più discipline, tra cui danze internazionali, accademiche, paralimpiche, disco, coreografiche, E.po.ca, cheerleading e cheerDance. Gli Assoluti, organizzati da Fids, Federazione italiana danza sportiva, rappresentano una competizione importante per tutti gli atleti che arriveranno in città per concorrere nelle diverse specialità. Questo perché la partecipazione è requisito essenziale per sognare di competere ai Mondiali, Europei, Coppe del Mondo e d’Europa. Per gli atleti la partecipazione alle discipline internazionali sostituisce quelle nella Supercoppa, Contest e Concorso d’Italia.