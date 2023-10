Ecco i comuni con più cemento nel Riminese

Rimane praticamente stabile la percentuale di suolo consumato nel comune di Rimini. I dati li fornisce il nuovo rapporto Ispra che, per il 2022, conferma il dato registrati nella città di Rimini nell’anno precedente. Nel resto della provincia invece non avviene la medesima cosa in tutti i comuni. A Riccione, per esempio, si è registrato un aumento dello 0,38%: è il più alto in tutta la provincia. A Rimini è aumentato dello 0,1% a Cattolica l’incremento del consumo di suolo risulta leggermente superiore.

A oggi i comuni della nostra provincia con le più alte percentuali di terreno consumato risultano Cattolica (61,78%) e Riccione (51.69%). Molto più staccate Bellaria (29.87%) e Rimini, dove la percentuale di suolo consumato è de 27,3%, pari a quella del comune di Morciano. "Il tema della tutela del suolo e della volontà di favorire la riqualificazione e il riuso tendendo al consumo zero del territorio rappresenta un obiettivo di questa amministrazione – spiegano da Palazzo Garampi – Un percorso che avrà nuovo stimolo grazie anche alla nuova legge urbanistica regionale, che ha fissato il tetto del 3% di suolo consumabile da qui ai prossimi anni, riducendo del 70% gli ettari di territorio che finora erano, potenzialmente, trasformabile" ed edificabili.