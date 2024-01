"Ecco i numeri di un Cau ben riuscito"

È piuttosto positivo il bilancio del primo mese di apertura del nuovo Cau di Cattolica, attivo dal 18 dicembre all’interno dell’ospedale Domenico Cervesi ed ufficialmente operativo come primo Centro di Assistenza Urgenza denominato appunto "CAU" della Romagna. Alcuni dati in tal senso sono significativi: 812 accessi avvenuti dal 18 dicembre al 7 gennaio, di cui 176 dalle 20 alle 8, per una media complessiva di 41 accessi al giorno considerando il periodo preso in esame. Ma il dato che fa riflettere è che, come previsto dal servizio stesso, molti casi non erano poi da considerarsi gravi, al punto che ben 695 sono stati rinviati a domicilio, 29 trasferiti ad altro istituto fuori Regione e solamente 16 inviati ad un altro Pronto Soccorso e 4 i ricoverati.

"Il servizio conferma che in questo modo si gestiscono molto meglio i casi che non sono da codice rosso – spiega Nicola Romeo, assessore alla Sanità di Cattolica – e ne guadagna tutto il servizio sanitario delle emergenze". Significativi anche i tempi d’attesa: nella prima settimana una media di 36 minuti, nella seconda settimana 67 minuti, nella terza di 42 minuti. "Tempi mediamente al di sotto di un’ora – conferma l’assessore – per casi non gravi, che significa un miglioramento anche in questo caso del servizio, visto che poteva capitare nei mesi scorsi al Pronto Intervento o in un altro Pronto Soccorso di attendere alcune ore per situazioni non da codice rosso. I commenti che abbiamo raccolto anche come amministrazione comunale sono piuttosto positivi e questo ci fa lavorare ancora meglio. Continueremo a monitorare l’andamento del Cau attraverso eventuali reclami, se ne arriveranno al nostro ufficio Urp, dove fino ad ora non ne sono arrivati".

Le visite hanno riguardato casi di natura respiratoria, dermatologica, cardio-vascolare, gastrointestinale, traumi, oculistica, ecc. "Accedendo al Cau – ricorda invece l’Ausl Romagna – i cittadini vengono accolti dall’infermiere che procede con l’intervista di inquadramento del bisogno, a cui segue la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. Il medico del Cau può poi valutare, e se necessario prescrivere, prestazioni specialistiche a completamento diagnostico, anche alla conclusione del percorso. In questo caso l’esito della prestazione di approfondimento deve essere valutato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra". La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti presso i Cau sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione.

Luca Pizzagalli