Ecco i politici pronti a siglare una tregua

Una tregua al conflitto di Riccione. A raccogliere l’invito del Carlino sono i politici, non tutti a dire il vero, ma un segnale è arrivato. Da Fabrizio Pullè per la civica di centrodestra a Riziero Santi del Pd fino a Stefano Paolini di FdI. Da anni la politica ha fatto della città un’arena che non fa prigionieri. Ma l’approdo del Festival del sole a Rimini, con le sue 15mila presenze, ha aperto gli occhi. Troppo facile scaricare sulla commissaria. Se si va avanti di questo passo chi si riprenderà il municipio ritroverà solo i cocci. Partiti e civiche si giocano molto. Spetta a loro decidere se essere sagge tartarughe o tornare a pungere come scorpioni.