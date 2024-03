Ecco i sei saggi alla guida del Pd. Caccia agli ultimi candidati sindaci

Il Pd riminese rivoluziona i vertici a tre mesi dalle elezioni. Lo fa seguendo il ’copione’ già scritto da settimane: non ci sarà alcun congresso provinciale, né la nomina di un segretario ad interim per scegliere il successo di Filippo Sacchetti, candidato sindaco a Santarcangelo. A guidare il partito per alcuni mesi sarà invece un gruppo di ’saggi’. Saranno in sei a farne parte: l’attuale vicesegretaria provinciale Lucilla Frisoni, il sindaco di Gemmano e presidente dell’assemblea provinciale – nonché segretario comunale del Pd a Riccione – Riziero Santi, la segretaria comunale di Rimini Fiorella Zangari, la presidente del consiglio comunale di Rimini e responsabile organizzativa del partito Giulia Corazzi, e ancora Christian D’Andrea, assessore a San Clemente e coordinatore della Valconca e la coordinatrice della Valmarecchia Francesca Modugno. Sei figure indicate dal segretario provinciale dimissionario Sacchetti con il manuale Cencelli, per dare rappresentanza alle varie correnti del Pd riminese. E nella riunione dell’altra sera l’assemblea provinciale dei dem ha approvato tutti i nomi, impartendo l’investitura al nuovo coordinamento provinciale del Pd.

"Ho indicato figure competenti e preparate, che conoscono bene il partito, le sue dinamiche, i meccanismi territoriali – spiega il giorno dopo Sacchetti – Sono tutte persone che da subito sapranno garantire al Pd riminese l’operatività necessaria a gestire il periodo denso e complesso che ci aspetta, e ad aiutare i vari circoli nelle scelte di candidature e liste in quei comuni (e non sono pochi, ndr) dove non ancora non sono state decise". A giugno saranno 16 i comuni del Riminese chiamati alle urne per le amministrative. Mancano soltanto tre mesi al voto e il centrosinistra finora ha scelto i candidati in 11 comuni: Sacchetti a Santarcangelo, Ugo Baldassarri a Bellaria, Lara Gobbi a Verucchio, Elisabetta Vaccari a San Leo, Michela Bertuccioli a San Giovanni, i sindaci uscenti Fabrizio Piccioni a Misano, Mirna Cecchini a San Clemente, Dilvo Polidori a Saludecio, Lorenzo Grilli a Montegridolfo, Ronny Raggini a Poggio Torriana, Filippo Sica a Montefiore. Insomma: al nuovo coordinamento provinciale il lavoro non mancherà.

La squadra dei sei saggi (anche se il Pd preferisce definirli "garanti") è stata approvata all’unanimità dall’assemblea provinciale. Segno di una rinnovata compattezza del partito, dopo le forti tensioni che si erano venute a creare per la successione di Sacchetti. Che non scomparirà dalla scena. "In questi mesi al coordinamento non mancherà mai il mio massimo supporto", assicura lui. E solo dopo il voto di giugno per le europee e le amministrative, il Pd indirà il congresso provinciale per scegliere il nuovo segretario.

Manuel Spadazzi