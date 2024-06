Ecco i tre sindaci che possono già festeggiare

L’unico rivale da battere per loro, candidati unici nei rispettivi comuni, era il quorum del 40%. L’esame dell’affluenza era stato stato già superato ampiamente ieri alle 19, quattro ore prima della chiusura dei seggi. "Un risultato non scontato. Temevo l’astensionismo non avendo rivali. Il fatto che nonostante questo tanta gente sia andata a votare, è una bella prova di fiducia", sottolinea Mirna Cecchini, rieletta per la terza volta prima cittadina di San Clemente. Dove è andato a votare il 53% degli elettori. Sindaca in quota Pd, la Cecchini ieri ha festeggiato a cena insieme ai candidati della lista e ai suoi fedelissimi. "Siamo consapevoli – continua – di aver fatto bene in questi 10 anni, lo testimoniano i dati dell’affluenza. Ripartiamo dal lavoro fatto fin qui".

Continuità anche a Casteldelci, il paese più piccolo della provincia, dove il sindaco uscente Fabiano Tonielli della lista civica Noi per Casteldelci (area centrodestra) festeggia il suo secondo mandato, con un’affluenza pari al 74%. "I cittadini hanno confermato il sostegno al nostro progetto politico – spiega – Sono soddisfatto e pronto ad affrontare le sfide dei prossimi 5 anni, a partire dagli interventi per l’alluvione. Casteldelci deve diventare sempre di più il paese della salute e del benessere, da qui deve partire il rilancio".

Può festeggiare l’elezione Anna Maria Bianconi, l’unica candidata a Talamello (poco più di mille abitanti) con la lista Progetto Talamello comunità, area centrosinistra. Qui ha votato il 65%. "Sono felice ed emozionata. Temevo l’astensionismo, ma alla fine l’affluenza è stata abbastanza alta. Speriamo di aver convinto i cittadini con la nostra proposta politica".