Ecco il bando dei lavori per la scuola Repubblica

Giovedì sera insieme alla preside Anna Rosa Vagnoni, all’assessore Federico Vaccarini, alla sindaca Franca Foronchi e a tutto il personale scolastico è stato ’salutato’ lo storico edificio della scuola Repubblica, che sarà demolito nei prossimi mesi per lasciare spazio alla nuova scuola. "E intanto ieri è uscito il bando di gara che scadrà il prossimo 10 luglio per l’affidamento dei lavori di realizzazione proprio della nuova struttura per un importo a base d’asta di 6 milioni di euro. Continuiamo a mantenere gli impegni presi con i cattolichini": la sindaca Franca Foronchi così annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per la realizzazione della nuova scuola Repubblica.

Il cantiere potrebbe partire a fine estate mentre prima avverrà la demolizione, appunto, della vecchia scuola. La nuova scuola primaria Repubblica avrà al suo interno la possibilità di ospitare due cicli didattici, aule esposte a Sud ed Est con uscita all’esterno. Previsti un auditorium ed una palestra di 200 metri quadati a doppia altezza, che potranno essere utilizzati anche dalla comunità grazie alla presenza di specifici ingressi. La mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate e darà anche la possibilità di pranzare all’esterno. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta con una copertura in pergolato dove saranno presenti pannelli solari.

Durante il periodo dei lavori è prevista la ricollocazione transitoria delle classi della primaria Repubblica utilizzando, in accordo con la Dirigente scolastica, alcuni spazi della scuola secondaria di primo grado E.Filippini ed, in minor parte, anche della primaria Torconca.

Luca Pizzagalli