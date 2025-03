Ecco il decreto sulle concessioni. Stroncate le speranze dei bagnini: "Ma non è ancora l’ultima spiaggia"

Ecco la bozza del decreto attuativo sulle concessioni, elaborata dai ministeri competenti (Mit e Mef). E non è quello che i bagnini si aspettavano. "Ma resta una bozza. E lo stesso ministro Matteo Salvini, nell’incontro fatto a Roma, ci ha chiesto di elaborare le osservazioni ei presentarle entro martedì prossimo, in attesa dell’incontro di giovedì in cui si farà il punto sul decreto", premette Diego Casadei, il presidente di Oasi balneari. La speranza è riuscire a modificare un testo che non prevede nulla di quanto i bagnini speravano di ottenere. In particolare resta irrisolta la questione del riconoscimento del valore d’impresa, tasto su cui i balneari battono da sempre.

La bozza che circola da mercoledì è di fatto il riassunto delle disposizioni europee in materia. Ciò significa che si parla di indennizzi solo nella misura in cui si fa riferimento a investimenti ancora non ammortizzati. A questo si aggiunge poi "l’equa remunerazione degli investimenti fatti nell’ultimo quinquennio": e in questi casi l’indennizzo da riconoscere al precedente concessionario dovrà essere pari al 20 per cento subito, al momento dell’aggiudicazione del bando, mentre il saldo dovrà avvenire entro 6 mesi dall’aggiudicazione. Non c’è traccia, invece, del valore d’impresa da riconoscere al precedente concessinario. Il vero nodo da sciogliere e sul quale i bagnini sperano ancora di ottenere un’apertura dal governo.

Le indiscrezioni che hanno cominciato a circolare sulla bozza di un decreto che appare già definito, hanno creato forti tensioni tra i balneari. "Abbiamo visto la bozza già nell’incontro al ministero – ribatte Mauro Vanni, presidente delle imprese balneari di Confartigianato – Ma attendiamo di rivederci per capire cosa accadrà". A non dare troppo credito all’ipotesi che tutto sia già scritto, è anche Fabrizio Pagliarani, del sindacato Fiba Confesercenti. "Attendiamo il prossimo incontro col governo, prima di fasciarci la testa". Le speranze di cambiare qualcosa e vedere il governo prendere una strada diversa da quella tracciata dall’Europa, restano aggrappate alle promesse del ministro Salvini e al prossimo incontro atteso giovedì.

"Salvini – riprende Casadei – si è espresso chiaramente, manifestando l’intenzione di intervenire sugli indennizzi, nella logica di rivedere quella bozza di cui si è dibattuto. Ha parlato di indennizzi reali previsti per noi operatori, di modo che non siano mance... Ha chiesto a tutti i presenti di presentare un documento entro martedì a mezzogiorno, con le osservazioni. E noi stiamo lavorando a quello. Poi nella giornata di giovedì ci rivedremo e lì sapremo cosa può essere recepito e cosa no. Ad oggi non possiamo dire altro perché non c’è altro. Tutto il resto, come le bozze spacciate già per ‘definitive’, sono solo illazioni".

Andrea Oliva