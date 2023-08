Ecco il dizionario di ’Amarcord’

Il dizionario di Amarcord, dalla A alla Z. Arriva anche a Riccione la presentazione del libro su Federico Fellini,Amarcord dalla A alla Z. Stasera in piazzale Ceccarini si svolgerà il secondo appuntamento con ‘Libri e storie in riva al cuore dell’Adriatico’, con Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori che dialogheranno con Oliviero La Stella sul film di Fellini che ha colto l’anima di questi luoghi. Alle 21,15, Gori e Bagnaresi presentano il libro che rappresenta un originale dizionario in 60 voci capace di raccontare i luoghi, i personaggi iconici e le situazioni di uno dei film più amati della storia del cinema. Si parte dalla A di Amarcord per arrivare alla Z di Zeus, passando per Biscein, Fulgor, Gradisca, il Nonno e il Rex, tutti personaggi e scene impressi nella memoria collettiva.