Ecco il Masterplan per riqualificare il ‘triangolone’

Eppur si muove il ‘triangolone’. Parliamo naturalmente della zona del porto tra viale Cristoforo Colombo, il lungomare Tintori, largo Boscovich e piazzale Fellini. Un’area ampia e strategica acquisita dal Comune nel 2017 in seguito al federalismo demaniale. La prossima settimana l’amministrazione affiderà la progettazione dell’area, necessaria per redigere il Masterplan su cui basare le future scelte per lo sviluppo della zona. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso sindaco Jamil Sadegholvaad, durante la presentazione dei lavori imminenti del parcheggio Tripoli. L’affidamento del Masterplan è un nuovo tassello da sommare ai cantieri aperti e a quelli che stanno per aprire nella zona mare. La riqualificazione del ’triangolone’ sarà il naturale completamento del Parco del mare arrivando fino alla ‘palata’. Un progetto di rilancio, sviluppo e innovazione per un’area strategica della città, tra la spiaggia e il porto.