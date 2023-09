"Ecco il nostro piano per gli alberghi chiusi"

Appartamenti dimezzati o quasi nelle future ristrutturazioni di hotel chiusi: la sindaca Franca Foronchi interviene sul dibattito cittadino in merito alla trasformazione di vecchi alberghi e detta le linee sul futuro sviluppo della città: "La nostra città conta oltre 230 strutture alberghiere, di cui alcune chiuse da tempo ed ha bisogno di una visione urbanistica ampia, che preveda scelte coraggiose ma realizzabili. Il nostro ufficio urbanistica sta lavorando per approntare un nuovo piano urbanistico generale. Sul futuro delle vecchie strutture ricettive – continua Foronchi – abbiamo una serie di riflessioni da fare e tra queste vorremmo recepire anche gli indirizzi regionali sui condhotel che prevedono la destinazione di parte delle strutture ad appartamenti, ma obbligano nella parte restante di un hotel, circa il 60% della volumetria, ad investimenti e migliorie, in modo tale – osserva – da avere strutture alberghiere riqualificate e di standard alti".

Dunque solo meno della metà di un hotel (il 40%) sarà destinati ad appartamenti mentre il resto andrà riqualificato: "Dall’altra parte ci muoviamo nell’ottica di una forte rigenerazione urbana che prevederà degli spazi da mettere a disposizione della comunità – spiega ancora la sindaca di Cattolica – Ogni rigenerazione dovrà garantire in qualche modo la possibilità alla città di avere spazi diversi, che siano in linea con le esigenze attuali di riscaldamento globale e sostenibilità. A breve, inoltre, approveremo una scheda Poc in cui ci sarà un intervento di edilizia residenziale sociale che punta a permettere anche ai giovani di acquistare case a Cattolica a prezzi più calmierati".

Non solo, anche la programmazione della viabilità va in questa direzione: "Abbiamo approvato anche il piano urbano del traffico – continua la sindaca – che prevede già una serie di interventi sulla viabilità della città, alcuni dei quali potranno essere realizzati a breve, mentre altri, come i parcheggi di testata, necessiteranno di tempi maggiori. Ma non possiamo parlare di parcheggi multipiano, al posto di hotel chiusi, in centro o zona a mare. Le auto vanno portare fuori dalla città".

Luca Pizzagalli