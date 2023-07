Ecco il Punto viola, riferimento per le donne vittime di violenza

Aprirà nei prossimi giorni il primo Punto Viola di Donnexstrada della riviera romagnola. Si tratta del Daily Dose Coffee & Cocktail di Daniele Manucci e Francesco Esposito, in viale San Martino a Riccione. Qui sabato alle 18,30 si terrà un talk con Laura De Dilectis, vicepresidente di Donnexstrada, e Beatrice Antonelli.

I Punti Viola di Donnexstrada sono dei locali commerciali dove dipendenti e titolari vengono formati dal team di psicologhe e legali dell’associazione, al fine di fornire gli strumenti per diventare dei punti di riferimento per le donne vittime di violenza o che si trovino in una situazione di pericolo. "Quando abbiamo aperto il Daily Dose – spiega Daniele Manucci, proprietario del Daily Dose –, uno dei miei obiettivi era ed è ancora quello di fare qualcosa per il territorio. La mission di Donnexstrada mi ha colpito fin da subito. Dare un segnale proattivo per contrastare la violenza sulle donne aumentando la sicurezza e l’educazione, passando il testimone a chi vuole contribuire alla causa. Daily Dose diventa il primo punto viola della Riviera, territorio che spesso, negli ultimi anni, ha registrato spiacevoli episodi. Sono convinto che occorre restituire qualcosa al territorio e sono orgoglioso nel farlo, con una causa di questo genere".