Ecco il regolamento per i dehor e l’albo delle botteghe storiche

Immaginate dehor che si affacciano sui portici, dove gustare un caffè o un piatto tipico. Oppure tavolini e sedie in piazza Europa o lungo la Marecchiese. Tutto questo a Verucchio sarà ora più facile grazie al nuovo regolamento (il primo), pensato per semplificare e valorizzare gli spazi esterni delle attività. Sarà discusso al consiglio comunale di mercoledì prossimo.

"Con il nuovo regolamento – spiega l’assessore alle attività Produttive Paolo Masini – abbiamo voluto semplificare le procedure per i dehor e, al tempo stesso, dare un indirizzo chiaro alle necessità ai gestori delle attività che desiderano usare gli spazi antistanti i loro esercizi. Sono state definite linee guida che possano dare un orientamento chiaro e che rendono più snelle le procedure per le richieste degli spazi esterni, compresi i rinnovi. Agevolare le imprese e il commercio è per noi fondamentale".

Va in questa direzione anche la decisione di istituire l’albo delle botteghe storiche a Verucchio. Requisiti minimi: 25 anni per le osterie, 50 per gli altri locali e le altre attività commerciali.