Ecco I’m Here, l’app che fa connettere domanda e offerta

Favorire contatti tra imprenditori e lavoratori qualificati nel settore del turismo e velocizzare la ricerca di personale nelle strutture della riviera. È questo l’obiettivo di "I’m Here", l’innovativa piattaforma digitale pensata per il settore Horeca (hotel, ristoranti, bar) facendo incontrare domanda e offerta tra chi è in cerca di personale e chi di un’occupazione. Un’app originale che è frutto della collaborazione di quattro giovani professionisti cattolichini, Alessandro Franca, Federico Morreale, Gianluca Baronchelli e Matteo Filippini e che sarà presentata alla città, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, giovedì 20 febbraio, alle ore 15.30, a Palazzo del Turismo.

"Siamo davvero orgogliosi di tenere a battesimo la presentazione ufficiale di un progetto così utile, ideato e realizzato da quattro brillanti giovani professionisti di Cattolica – commenta la Sindaca Franca Foronchi – una app che parte dalla conoscenza del proprio territorio, della sua vocazione turistica e soprattutto delle esigenze di chi lavora nel settore dell’accoglienza". Un’app che elimina la carta e centralizza tutte le informazioni con l’uso dell’intelligenza artificiale per suggerire candidati ideali e promuovere la sostenibilità.

"Il settore turistico fa i conti con due principali criticità – spiegano Matteo Filippini, Gianluca Baronchelli, Federico Morreale e Alessandro Franca – anzitutto hotel, ristoranti e bar faticano a trovare personale qualificato e adatto alle loro esigenze. In secondo luogo i lavoratori del settore faticano a trovare opportunità lavorative che li valorizzino. Ed è per questo che abbiamo voluto creare questa piattaforma".

lu.pi.