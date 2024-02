Ecco la birra all’olio di oliva

Beer and food è un’interessante vetrina per capire le tendenze del mondo beverage. Non solo birre dunque ma anche bibite, acque minerali e contaminazioni che ci portano a capire dove va questo settore sempre in evoluzione, visitarlo significa avere uno spaccato del mondo dei locali. La parte dedicata alla birra vive sul dualismo tra i birrifici classici (Forst, Menabrea, Amarcord tanto per citarne alcuni) e il fantastico mondo dei birrifici indipendenti dove si trova di tutto e di più. Così ci siamo avventurati nell’assaggio di una birra all’olio d’oliva proveniente dalla Spagna che lascia interdetti per il colore verde e il sapore di birra tradizionale, un prodotto più orientato all’extra Europa.

Per proseguire con le birre (Italian Grape Ale) espressione che indica la birra ad alta fermentazione di stampo italiano con uva. In questa direzione il progetto più interessante era quello della birra Cala di Calabria che, grazie all’accordo con 5 case vinicole di 5 province calabre ha prodotto racconti di birra IGA intriganti, bottiglie da 11 gradi da bersi in alternativa al vino. Interessante anche la birra Pride del birrificio Lambrate, prodotto da 12 gradi affinato in botti per vino dal sentore di cacao e da collocare nel dopo cena. La prima classificata come birra dell’anno 2024 premiata da Unionbirrai nella Categoria Vienna Lager parla riminese ed è la Gustav del birrificio Noiz.

"Un percorso coerente che ha portato a un riconoscimento che ci dà tanta soddisfazione - dice Marco Brussolo titolare insieme a Michele Del Vecchio del birrificio – nella birra va cercata la qualità dei 4 ingredienti che la compongono ovvero acqua, luppolo, cereali maltati e lievito, poi la qualità del prodotto. Il nostro non è pastorizzato e microfiltrato quindi ha minore stabilità; tuttavia siamo convinti che la diversità sia un place. Un consiglio? In una birra cercate l’esperienza, se vi piace fatela vostra ma non appiattitevi su

un gusto comune".

Luca Ioli