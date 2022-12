Ecco la ’gabbia’ che proteggerà il campanile

Che ci fa tutta quella ferraglia in piazza Balacchi, di fronte alla chiesa Collegiata? In molti se lo sono chiesti in questi giorni, passando di lì. E alcuni sono andati a chiedere spiegazioni direttamente ai preti, come ammettono dalla parrocchia. "Negli ultimi giorni siamo stati interpellati da diversi cittadini, che ci chiedono cosa siano quegli ingombranti manufatti di acciaio adagiati su parte del sagrato della Collegiata – spiegano dalla parrocchia – Gli elementi strutturali di acciaio temporaneamente depositati sul sagrato sono soltanto una piccola parte delle strutture che saranno poste in opera all’interno del vano del campanile. Avranno funzioni di consolidamento e di irrigidimento del più alto corpo di fabbrica della chiesa". Gli stessi manufatti, come già anticipato dal progettista dei lavori, l’architetto Mauro Ioli, "costituiranno l’indispensabile ossatura di supporto delle nuove rampe di scala e dell’importante telaio pensato e progettato per la cella campanaria, dove sarà chiamato a sostenere il peso e le azioni delle vecchie campane (da restaurare)".